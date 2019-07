Ravel Morrison torna in Premier League: l’ex Lazio passa ufficialmente allo Sheffield United con un contratto annuale

Ravel Morrison torna in Premier League. L’attaccante inglese, con un passato alla Lazio, è cresciuto nelle giovanili del Manchester United, e Alex Ferguson stravedeva per lui.

Come riportato da goal.com, l’attaccante è ufficialmente un nuovo giocatore dello Sheffield United, dopo un periodo di prova. Morrison torna in Premier League dopo quattro anni, con un contratto annuale con opzione di rinnovo. Nuova occasione per il pupillo di Ferguson.