Razzismo, Abodi: «U problema non solo morale»

Le parole di Andrea Abodi, ministro dello sport, sul tema del razzismo dopo i cori razzisti a Maignan in Udinese-Milan

Il ministro dello sport Andrea Abodi ha parlato in occasione della presentazione del progetto “Calcio Libero“, lanciato dalla Lega Serie A contro il razzismo. Di seguito le sue parole.

«Il razzismo non è solo un problema morale, ma un problema di ordine pubblico. Oggi non ci incontriamo per prendere un caffè, ma per valutare tutte le possibili opzioni per rendere più efficace e tempestiva la nostra azione, che è un’azione corale. Sono convinto che ne usciremo con qualche proposta in più, al di là delle polemiche che non servono a niente. Dobbiamo dedicare tutte le nostre energie per contrastare e debellare questa piaga, e fare in modo che chi non comprende le regole con le quali si sta al gioco, esca dallo stadio. Sabato è successo un fatto molto grave, purtroppo non è l’unico, ne sono successi tanti altri. La scelta di Mike Maignan di uscire dal campo ha reso tutto più clamoroso, ma non deve essere una reazione di quel tipo ad aumentare il livello della nostra attenzione sul tema del contrasto al razzismo e di tutte le forme di discriminazione».