Real Madrid-Adidas, rinnovo monstre da 1,6 miliardi di euro!

Come riporta Marca, il Real Madrid sarebbero vicino alla firma del prolungamento del contratto con lo sponsor tecnico fino al 2031

Pioggia dorata nelle casse del Real Madrid. Secondo quanto il quotidiano spagnolo ‘Marca‘ è ormai prossima (arriverà prima della fine della stagione in corso) la firma sul rinnovo del contratto che lega il club madrileno alla tedesca Adidas: il totale può toccare il miliardo e 600 milioni di euro, spalmati sui prossimi 12 anni, fino al 2031. La quota fissa raggiunge i 120 milioni a stagione. Ma con i premi può lievitare fino alla cifra paurosa di 1.600 milioni.

Una cifra inarrivabile per tutti gli altri club. Nessuno, infatti, riceverà tanto dall’Adidas. L’accordo in corso sarebbe scaduto a giugno 2020 e sia il club che lo sponsor tecnico avevano fretta di prolungarlo prima di arrivare a ridosso di quella data. Il rinnovo riserva al club di Liga il 20% di quanto ricavato dalle vendite del materiale legato al club, oltre a 9 milioni di euro destinati a vestire le varie squadre, sia di calcio che di basket. Chissà se questo fiume di denaro fresco non possa aiutare le merengues ad arrivare ai top player in estate.