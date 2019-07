Real Madrid, Asensio ko: possibile rottura del crociato, resta James?

Bruttissimo infortunio per Marco Asensio: si teme la rottura del legamento crociati. James Rodriguez può restare

Per ora l’International Champions Cup del Real Madrid è semplicemente da dimenticare: sconfitta contro il Bayern Monaco qualche giorno fa e sconfitta contro l’Arsenal ai calci di rigore. Ma c’è di peggio.

I blancos tremano a causa dell’infortunio occorso a Marco Asensio, che pare essere di elevata gravità. Lo spagnolo ha prima segnato il gol del 2-2 e poi si è fatto male durante un’azione difensiva: le mani sul volto non facevano presagire nulla di buono, tanto meno l’uscita dal campo in ambulanza.

Secondo Marca si tratterebbe di rottura del crociato del ginocchio sinistro. Se le ipotesi verranno confermate, Asensio dovrà rimanere ai box per 8-9 mesi. Possibile, quindi, che per sopperire all’assenza dello spagnolo si decida di non mandare via l’obiettivo del Napoli James Rodriguez.