Real-Madrid-Atletico Madrid 3-7: gli highlights – VIDEO

L’Atletico Madrid ha battuto il Real Madrid per 7-3 in International Champions Cup. Gli highlights del match

Vittoria storica, seppur in amichevole, per l’Atletico Madrid di Simone che ha affrontato e battuto i rivali del Real Madrid per 7-3 nel match valido per l’International Champions Cup.

Non c’è stata storia al Met Life Stadium con Diego Costa grande protagonista del match, autore di ben 4 reti. Nella sfida non sono mancati i momenti di tensione con l’espulsione di Carvajal e Diego Costa. Parziale di 6-0 per l’Atletico con 4 gol di Diego Costa, Joao Felix e l’obiettivo del Milan Angel Correa. Poi il gol di Nacho Fernandez per il 6-1, di Vitolo per il 7-1 e infine le reti di Benzema e Carrera.