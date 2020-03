Real Madrid Barcellona, Vinicius Jr svela: «Ronaldo è venuto nello spogliatoio…»

Cristiano Ronaldo al Clasico: Vinicius ha svelato un retroscena legato alla presenza di Cristiano Ronaldo al Bernabeu

Ai microfoni di Complesports, Vinicius Jr ha rilasciato un’intervista dopo la vittoria nel Clasico contro il Barcellona, svelando un retroscena su Cristiano Ronaldo, ieri presente al Santiago Bernanbeu.

RONALDO – «Cristiano è venuto nello spogliatoio a metà tempo per sostenere la squadra e darci sostegno morale. Ecco il motivo per il quale ho festeggiato come fa lui. Cristiano è un vincente dentro e fuori dal campo».