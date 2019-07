Real Madrid, ecco la terza maglia per la stagione 2019/2020 – FOTO

Il Real Madrid ha ufficializzato la terza divisa da gioco per la stagione 2019/2020: ecco il kit delle merengues

Il Real Madrid ha ufficializzato quale sarà la terza maglia per la stagione 2019/2020. Una tonalità assolutamente nuova per il club di Madrid che rompe i legami con il recente passato, presentando un celeste che può ricordare la seconda maglia dell’Inter proprio per la prossima stagione.

Modelli per l’occasione, oltre a Benzema e Marcelo, anche Gareth Bale, giocatore discusso e sul mercato.