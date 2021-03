Tegola per il Real Madrid durante la sosta dalla Liga: il centrocampista Federico Valverde resterà out per almeno due settimane causa infortunio

Tegola per il Real Madrid durante la sosta dalla Liga. Il centrocampista Federico Valverde resterà out per almeno due settimane a causa di un nuovo infortunio.

L’uruguaiano non si è allenato oggi a Valdebebas per un fastidio muscolare, che lo costringerà a saltare la sfida di Champions League contro il Liverpool del prossimo 6 aprile.