Real Madrid, Perez ammette: «Abbiamo provato a prendere Pogba»

Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha parlato del mercato delle merengues durante la riunione dei soci

Dopo la fine del calciomercato è tempo di bilanci in casa Real Madrid. Florentino Perez ha parlato alla riunione dei soci degli obiettivi delle merengues.

«Abbiamo provato a portare Lewandowski a Madrid più di una volta ma non è stato possibile. Stessa cosa è accaduta con Pogba, la nostra prima scelta, ma il Manchester United non ha voluto vendercelo. Mbappè? E’ fortissimo e ci piace molto, ma se un club decide di non vendere un calciatore noi non possiamo fare nulla»