Real Madrid, Pogba: Zidane pressa Perez per una nuova offerta

Real Madrid, ossessione Pogba: Zidane pressa Perez per una nuova offerta al Manchester United

Nuove indiscrezioni arrivano da fonti interne a Madrid, secondo ESPN FC, sul caso Pogba-Real. Il fenomeno ex Juventus piace tanto al mister dei blancos Zinedine Zidane.

Il francese infatti avrebbe chiesto fortemente al presidente Florentino Perez e al direttore generale Jose Angel Sanchez di presentare una nuova offerta al Manchester United per l’assistito di Mino Raiola. Nonostante la richiesta dei Red Devils non sia scesa dai già noti 180 milioni di euro, c’è la sensazione che l’accordo non sia troppo lontano.