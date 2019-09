Real Madrid, si ferma Modric. Problema all’adduttore

Real Madrid, anche Luka Modric si aggiunge alla lista degli infortunati. Per il croato problema all’adduttore della gamba destra

Periodo non semplice in casa Real Madrid. I risultati di inizio stagione non hanno fatto sorridere i tifosi dei Blancos, con Zidane che ancora non riesce a invertire la rotta per la sua squadra

Al contempo fioccano i problemi fisici: oltre ai vari Isco, James, Brahim, Hazard e Asensio, fermi ai boxe, si è dovuto arrestare anche Luka Modric. Come appreso dal sito ufficiale madrileno, per il croato problema all’adduttore della gamba destra.