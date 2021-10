Real Madrid, Vinicius: «Quanto pressione su di me. Sogno di giocare con Mbappé»

L’attaccante del Real Madrid Vinicius jr ha parlato del suo momento con la maglia dei Blancos

Vinicius jr, attaccante del Real Madrid decisivo ieri contro l’Elche con una doppietta, in una intervista a Esporte Interativo ha parlato del suo momento con la maglia dei Blancos.

PRESSIONE – «Dico la verità: la pressione su di me quando ho firmato per il Real è stata molto grande. Non ho mai visto una cosa del genere con qualcuno così giovane. Forse perché ero un giocatore costoso».

GIOCARE CON MBAPPE – «Tutti i giocatori vogliono giocare con Mbappé. È un grande giocatore, così come Cristiano Ronaldo e Messi. Rappresenta la nuova generazione che verrà e resterà per molti anni».

ANCELOTTI – «Mi trovo bene con lui. C’è un buon rapporto. Mi chiede di essere sempre concentrato. Una volta, nel match contro lo Shakhtar ero un po’ fuori dal gioco e mi ha detto: “Se passi nuovamente la palla ti cambio”».