Il tecnico del Real Madrid Zidane sprona il belga Hazard: «Prima o poi ci darà delle risposte, tutti si aspettano molto da lui» – VIDEO

Zinedine Zidane si gode il primo posto in classifica con il suo Real Madrid. Ma l’allenatore francese non si accontenta e chiede maggiore sforzo ai propri calciatori. In particolare a Eden Hazard, arrivato in estate dal Chelsea.

«Sappiamo tutti quale giocatore abbiamo a disposizione. È chiaro che tutti si aspettano molto di più da lui, ma prima o poi ci darà delle risposte. Noi siamo al suo fianco e lui ci segue gara dopo gara».