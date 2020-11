Real Madrid, Zidane: «Tre punti importanti. Attenti al ritorno con l’Inter»

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato al termine del match di Champions League contro l’Inter

VITTORIA – «Abbiamo vinto ma abbiamo avuto una partita difficile contro l’Inter. Alla fine abbiamo trovato il terzo gol che ci dà i tre punti. Siamo contenti perché era una finale ma lo era anche per loro. Abbiamo preso tre punti importantissimi».

GIRONE IN DISCESA – «No, dobbiamo giocare in casa dell’Inter e sarà una partita molto importante. Vediamo quello che faremo lì. Oggi era importante per noi fare punti. Sono contento per questo».