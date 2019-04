A fine stagione sarà rivoluzione Real Madrid. Arrivano le conferme anche da Zidane. Ecco i probabili partenti

Zinedine Zidane non si nasconde e annuncia che il Real Madrid si sta preparando a rivoluzionare la rosa con alcune cessioni eccellenti. Il club vuole fare cassa con alcuni esuberi per preparare l’assalto ai migliori calciatori d’Europa. Ecco le parole del tecnico:«Qui ci sono molti giocatori con i quali è possibile fare cassa perché sono tutti molto buoni. Molti club vogliono molti calciatori del Real, non è una novità. Isco è un giocatore importante e mi piace. Vedremo che fare il prossimo anno. Tutti coloro che sono qui sono importanti e buoni. L’unica cosa che dico è che faremo dei cambiamenti. Ma non li faremo ora, i dettagli saranno noti a tutti alla fine della stagione».

Ma chi sono i probabili partenti? Certamente il primo nome è quello di James Rodriguez. Il colombiano tornerà dal Bayern Monaco ma verrà ceduto definitivamente, dato che Zidane stravede per Isco. La valutazione del trequartista è di 50 milioni. Anche Gareth Bale ha le valigie pronte: si parla di un interesse di alcuni club della Premier League, in particolare del Manchester United, ma le richieste del Real (120 milioni) spaventano i possibili acquirenti. Il terzo nome è quello di Toni Kroos: il tedesco può salutare il club madrileno per fare spazio a Christian Eriksen del Tottenham. Per il numero 8 servono circa 80 milioni di euro.