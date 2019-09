Milan, Rebic: «Boban si aspetta molto da me, non lo deluderò»

Ante Rebic ha parlato ai microfoni di MilanTv di questo inizio di stagione con la maglia rossonera. Le sue parole

Ante Rebic ha parlato ai microfoni della tv rossonera MilanTV di questo inizio di stagione in chiaroscuro del Diavolo e dei suoi obiettivi. Ecco le parole del croato.

BOBAN – «Appena ho saputo l’interesse dei rossoneri ho chiamato mio padre e lui mi ha detto di accettare. Parliamo di uno dei club migliori d’Italia. Boban mi ha spiegato che la società si aspetta molto da me, è un onore ma anche una responsabilità, come per tutti i giocatori del Milan»

INIZI – «Sono stato spostato a esterno a 17 anni ai tempi dell’RNK Spalato, l’allenatore Ivan Matic cambiò il mio ruolo e da quel giorno gioco lì. Ho iniziato a giocare nel Vinjani a 7 anni. Se non avessi fatto il calciatore sarei diventato un poliziotto. Sono andato al primo allenamento ed è stata una bellissima esperienza. Abbiamo giocato tante partite 11 contro 11, a volte anche 15 contro 15, eravamo davvero tanti».

IN ITALIA – «Sono migliorato rispetto ai miei primi anni in Italia, voglio dimostrarlo. Numero 18? Mi ha portato fortuna e l’ho scelto. Merito di essere qui e rappresentare questi colori»