Reggina, Cardona e il nuovo presidente: ufficiale. L’ex arbitro diventa il numero uno dei calabresi

Marcello Cardona è il nuovo presidente della Reggina. Lo ha annunciato il proprietario del club calabrese Felice Saladini in conferenza stampa stadio ‘Granillo’.

Cardona tra le altre cose è un ex arbitro di calcio con un totale di 32 partite in Serie A e 88 in Serie B.