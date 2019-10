Reina: «Milan, non devono mai mancarci anima e cuore»

Reina sprona il Milan in un momento difficile della sua carriera: le parole del portiere rossonero rivolte alla sua squadra

Tutti insieme con l’allenatore per superare il momento difficile del Milan. Reina, ai microfoni di Sky Sport, suona la carica alla squadra rossonera.

MILAN – «Abbiamo grandi giocatori, ma questo ce lo dirà il percorso, non dobbiamo metterci in testa di arrivare a un certo obiettivo. Dobbiamo migliorarci come squadra e come gruppo, far crescere i tanti valori che abbiamo e gli elementi più giovani, affinché trovino una certa regolarità nel loro gioco e nel rendimento e poi faremo i conti. Inutile mettersi una pressione addosso che adesso non servirebbe a nulla. Sono sicuro che la squadra sostiene l’allenatore, senza dubbio. Questa è la cosa più importante: essere un gruppo, al di là dell’ego di ognuno c’è la maglia del Milan. La rappresentiamo e dobbiamo onorarla ogni partita, la grinta e la sana cattiveria agonistica non ci deve mai mancare».

100% – «Nel del calcio si può vincere, perdere o pareggiare. Ma non ci devono mai mancare anima e cuore, dobbiamo metterci grinta per 90′. A fine partita dobbiamo guardarci negli occhi ed essere consapevoli che abbiamo dato il 100%. Solo così non avremo niente da recriminarci».