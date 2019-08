Ribery, dalla Francia: contatti con un club russo. I dettagli

Novità sul futuro di Ribery, svincolato dopo aver dato tutto con la maglia del Bayern Monaco. Il suo futuro può essere in Russia

Franck Ribery può ricominciare dalla Russia: la stella francese attualmente svincolata sta dialogando con la Lokomotiv Mosca.

Questa l’indiscrezione di mercato riportata dall’Equipe, che specifica che le due controparti non abbiano ancora raggiunto l’accordo per portare Ribery in Prem’er-Liga. Si attendono novità ma i russi sarebbero ottimisti e sperano di convincere l’esterno.