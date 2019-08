Franck Ribery è un colpo pazzesco per la Fiorentina di Montella. Questo innesto cambia gli scenari tattici della squadra di Montella

Ribery sta per diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Questo grande colpo di mercato cambia di molto le prospettive tattiche, con l’ex Bayern che si accinge a diventare il totale padrone della fascia sinistra: è infatti un esterno che riceve palla in posizione piuttosto defilata.

Chiesa quindi tornerebbe a giocare a destra. Inoltre, considerando che come terzino c’è un giocatore propositivo come Lirola (che si sovrappone continuamente). Chiesa dovrà quindi essere efficace anche tra le linee, stringendosi in zone più centrali e lasciando l’ampiezza all’ex Sassuolo.