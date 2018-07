Ricardo Rodriguez fa gola in Premier: il Milan pensa alla plusvalenza

Il Milan potrebbe perdere Ricardo Rodriguez. Dopo le sirene dalla Bundesliga, ecco i richiami dalla Premier League

Anche la Premier League all’assalto di Ricardo Rodriguez. Il terzino sinistro del Milan e della Svizzera ha molto mercato. Dopo le prime richieste provenienti dalla Bundesliga, con Borussia Dortmund e Bayern Monaco in prima fila, secondo Il Corriere dello Sport, è il turno della Premier League. Sono arrivate alcune interessanti proposte per il terzino svizzero che rendono in bilico la sua permanenza a Milano.

L’agente del giocatore nei giorni scorsi aveva parlato di possibile addio in caso di offerte interessanti e il richiamo della Premier potrebbe essere troppo forte per Rodriguez. Il giocatore potrebbe partire se l’offerta dovesse essere quella giusta. Il Milan e il ragazzo sono pronti a valutare le proposte: una plusvalenza darebbe nuovo ossigeno alle casse rossonere. Rodriguez, titolarissimo della scorsa stagione, potrebbe andare via dal Milan: molto dipenderà dalle offerte che arriveranno sulla scrivania dei dirigenti rossoneri.