Ricorso Foggia, chiesta la Serie B e un risarcimento da 34 milioni di euro

Ricorso Foggia, il club pugliese ha chiesto la riammissione in Serie B e un risarcimento da 34 milioni di euro

E’ un maxi ricorso quello messo a punto dal Foggia. Un’azione contro la Figc, la Lega Serie B, la Salernitana e il Palermo. All’interno del quale viene chiesta, innanzitutto, la riammissione in Serie B.

Ma non solo. Perché il club di Sannella, oltre ad una Cadetteria a 21 squadre, ha richiesto la bellezza di risarcimento non inferiore ai 34 milioni di euro per i danni eventualmente subiti.