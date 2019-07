Ricorso Palermo, il club rosanero blocca lo svincolo dei tesserati

Ricorso Palermo, l’azione del club rosanero blocca lo svincolo dei tesserati: attesa per l’esito dell’azione

Dalla giornata di martedì, i calciatori tesserati per le società di Serie B e Serie C che non si sono iscritte al prossimo campionato saranno – di fatto – svincolati. Quasi tutti, almeno.

Quelli del Palermo, infatti, a causa dell’ennesimo ricorso della società rosanero – secondo quanto riporta Nicola Binda de La Gazzetta dello Sport – dovranno attendere l’esito dell’ennesimo strascico stagionale.