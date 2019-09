Rigore Criscito, il Genoa ha il suo specialista: l’incredibile statistica

Rigore Criscito, il Genoa ha il suo specialista dagli undici metri: l’incredibile statistica del difensore rossoblù

Un altro centro dal dischetto, per quanto non sufficiente al suo Genoa. Perché proprio allo scadere Criscito aveva impattato la gara con l’Atalanta grazie ad una rete su calcio di rigore. Ma poi Zapata l’ha spazzata via.

Un difensore rossoblù che conferma la sua incredibile statistica dal dischetto, con undici trasformazioni su undici tentativi. Il sangue freddo, insomma, proprio non gli manca.