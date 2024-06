Il rinnovo di Dumfries è ancora in fase di stallo. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2025 e, fino ad ora, non si sono registrati passi significativi per il rinnovo.

Come riportato da Tuttosport, comunque, l’idea di Marotta non cambia. L’olandese, per continuare la sua avventura all’Inter, deve accettare l’offerta da 4 milioni di euro più bonus.