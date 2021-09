Rinnovo Dybala, distanze non colmate: situazione di stallo

Ancora in stallo la situazione sul rinnovo di contratto di Paulo Dybala. La Juve non cede alle richieste della Joya. Cosa sta succedendo

Non sembra muoversi la situazione tra Paulo Dybala e la Juventus per il rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la dirigenza bianconera non avrebbe ceduto alle richieste del giocatore.

Non mancherebbe la volonmtà di entrambe le parti di trovare un accordo, visto che il precedente contratto andrà in scadenza nel 2022, c’è ancora però una divergenza tra domanda e offerta. Mentre la Joya chiede 12 milioni di ingaggio, la Juve resta ferma all’offerta di 8+2 di bonus.