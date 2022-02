ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rinnovo Dybala: c’è la data per l’incontro tra le parti. Dopo il CdA si deciderà il futuro dei contratti in scadenza

Secondo Sportmediaset, il futuro di Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno, così come quello di altri suoi compagni, non sarà risolto prima del prossimo CdA della Juventus, pianificato tra il 23 e il 25 di febbraio.

Il rapporto tra le parti si è recentemente tranquillizzato dopo le uscite degli ultimi mesi: ora sia la dirigenza bianconera che la Joya e il suo entourage sembrano più inclini a continuare insieme.