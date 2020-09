Rinnovo Hysaj, l’agente: «Può saltare se non si fa entro il 5 ottobre»

L’agente di Hysaj ha parlato del rinnovo del suo assistito con il Napoli ai microfoni di Radio Punto Nuovo nella giornata odierna

Mario Giuffredi, l’agente di Elseid Hysaj, ha parlato del rinnovo del proprio assistito con il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Radio Punto Nuovo:

«Il Napoli gli rinnovi il contratto entro il 5 ottobre, altrimenti non so più se questo rinnovo si farà. Cerco sempre di essere collaborativo. L’agente è il punto d’incontro tra calciatore e club, bisogna essere bravi a far ragionare entrambe le parti. C’è stato qualche passo in avanti e tutto andrà più veloce dopo la cessione di Milik perché avranno un pensiero in meno. Il mio interesse è rinnovare entro il 5 ottobre, successivamente non so più se si rinnova. Sono fiducioso, ma non dipende più da me, io ho fatto quello che potevo fare».