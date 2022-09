Rinnovo Leao, il Milan ne ha conferma: la volontà del giocatore

Rinnovo Leao, arriva la conferma per il Milan: ecco qual è la volontà dell’attaccante portoghese per il suo futuro

Paolo Maldini ha confermato la volontà di Rafael Leao di rinnovare il proprio contratto con il Milan.

LA SITUAZIONE – «Rafa capisce che il percorso nei prossimi anni deve essere al Milan, lo capisce e ce lo dice. Poi ci sarà una trattativa ma noi sappiamo che i giocatori forti vanno pagati per il loro valore. Se la squadra crescerà ancora, Leao avrà tutto per competere al massimo. Poi certo, non esiste un incedibile per tutte le squadre del mondo. Buone possibilità di trovare un accordo? Sì, con lui sì. Con lo Sporting Lisbona noi non c’entriamo nulla».