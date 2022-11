Rinnovo Locatelli, la Juventus ha un piano per il centrocampista

La Juventus starebbe pensando al rinnovo di Manuel Locatelli, la società avrebbe un’idea per evitare la fuga del centrocampista

La Juventus starebbe pensando al rinnovo di Manuel Locatelli, la società avrebbe un’idea per evitare la fuga del centrocampista.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore verrà riscattato in primavera e poi le parti si siederanno attorno a un tavolo per trattare il rinnovo. Adeguamento con ingaggio verso l’alto e durata fino al 2027 sono le basi per il momento a cui la società starebbe pensando di partire.