Guido Fienga, dirigente della Roma, ha speso qualche parola in merito alla trattativa per il rinnovo contrattuale di Gianluca Mancini. Le sue dichiarazioni al termine dell’assemblea della Lega Serie A: «Se Mancini rinnoverà? Non posso dire niente».