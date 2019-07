Rinnovo Mazzarri: i tempi si accorciano, ecco quando può arrivare l’annuncio

Una gran partenza nell’Europa League e la firma con il Toro: Walter Mazzarri vuole tutto. Ecco quando può arrivare l’annuncio

Il Toro non ha alcuna intenzione di separarsi da Walter Mazzarri, considerato un punto di riferimento sia da Cairo che dagli stessi giocatori. E’ il Ferguson dei granata ma lui, da sempre, respinge al mittente questa prestigiosa etichetta. Giovedì ci sarà il primo impegno ufficiale del Toro e Mazzarri è più carico che mai.

Anche perchè molto probabilmente, prima dell’inizio del campionato, verrà annunciato il tanto atteso rinnovo del tecnico. Come spiega Tuttosport l’attuale contratto scade a giugno 2020, Mazzarri resta volentieri perché è stato conquistato dall’ambiente, lo sente molto suo, lo sente dentro. È tutto pronto per il prolungamento per almeno altre due stagioni.