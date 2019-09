Rinnovo Mazzarri, il tecnico del Toro ai dettagli per allungare il contratto

Rinnovo Mazzarri, il tecnico del Toro ai dettagli per allungare il proprio contratto sulla panchina dei granata

Lasciata alle spalle la delusione dell’eliminazione dall’Europa League per mano del Wolverhampton, Cairo si gode un Toro in vetta alla classifica in campionato. E studia una nuova mossa.

Il patron granata, infatti, è pronto a chiudere per il rinnovo Mazzarri sulla panchina del Grande Torino. L’accordo, ormai imminente secondo Tuttosport, avrebbe base triennale per garantire continuità al progetto in corso.