Rinnovo Milik, non c’è l’accordo: addio sempre più vicino

Rinnovo Milik, non c’è l’accordo sulla clausola. Addio sempre più vicino, le parti possono salutarsi a termine della stagione

Non c’è nessun tipo di accordo tra Arek Milik e il Napoli. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, le parti non sono riuscite ad accordarsi sui vari aspetti che il polacco chiede alla società azzurra.

Attualmente il giocatore guadagna 2.5 milioni a stagione e vuole arrivare fino a 5 entro il 2024. Non solo, gli agenti hanno chiesto di inserire una clausola non superiore ai 50 milioni, ma al momento il Napoli non ha accettato. La rottura, ormai, è sempre più vicina.