Rinnovo Pellegrini: primo incontro tra l’agente e Tiago Pinto

Primo incontro tra l’agente di Lorenzo Pellegrini e Tiago Pinto per il rinnovo del centrocampista della Roma: i dettagli

Secondo quanto riporta Sky Sport, Giampiero Pocetta, l’agente di Lorenzo Pellegrini, a Roma ha avuto un incontro con il general manager Thiago Pinto per trattare il rinnovo del capitano giallorosso.

Nella giornata di oggi è andato in scena un primo incontro positivo, cui ne seguiranno altri in futuro per trovare l’accordo. Il centrocampista ha un contratto in scadenza nel giugno del 2022 e una clausola rescissoria da 30 milioni.