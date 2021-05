Rinnovo Ranieri, Ferrero prende tempo: la situazione

Continua l’attesa per il rinnovo di Claudio Ranieri: il tecnico aspetta la prima offerta ufficiale da Massimo Ferrero. Il presidente della Sampdoria prende tempo

Claudio Ranieri aspetta, Massimo Ferrero prende tempo. Questa, per il momento, la situazione relativa al rinnovo di contratto del tecnico della Sampdoria. E più passano i giorni più lo scenario legato al rinnovo si fa complicato. Il tecnico è stato chiaro: vuole avere una proposta e discuterla entro la fine della stagione. Dentro o fuori, nessun tira e molla.

Il presidente Ferrero, al netto delle belle parole spese per Ranieri e alla dichiarata volontà di voler continuare con lui anche nella prossima stagione, non ha ancora presentato una prima offerta ufficiale, come riporta Tuttosport. I nodi sono sempre gli stessi: ingaggio che il numero uno blucerchiato vuole abbassare nel fisso inserendo dei bonus e gli anni di contratto. Per Ranieri fondamentale conoscere il progetto. La sensazione è che Ferrero aspetti di capire meglio il futuro dei suoi dirigenti (Carlo Osti e Riccardo Pecini) prima di esprimersi sulla permanenza di Ranieri.