Rinnovo Skriniar, contatti con l’Inter: ecco la richiesta dello slovacco

Rinnovo Skriniar, contatti in corso con l’Inter. C’è la richiesta del difensore slovacco per prolungare con i nerazzurri

Sono in corso i colloqui tra l’Inter e Skriniar per il rinnovo del difensore nerazzurro. Chi rappresenta il centrale slovacco è aperto a un prolungamento di contratto, col ragazzo che non si sente tradito da quanto avvenuto quest’estate.

Skriniar per restare e rinnovare il suo contratto pretende un trattamento economico equiparabile ai big della rosa (Brozovic e Barella). Lo riferisce Sportitalia.