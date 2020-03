Rinvii Serie A: possibile recupero Juve Inter e altre gare nel weekend

Recupero Juve Inter, si scende in campo lunedì 9 marzo anziché a maggio? Le ultime sul derby d’Italia e gli altri rinvii di Serie A

Novità importantissime dagli studi di Sky Sport. Secondo quanto affermato dall’emittente, Juve-Inter si potrebbe giocare lunedì 9 marzo. L’ipotesi sarebbe quella di posticipare la prossima giornata di Serie A al prossimo weekend per permettere il recupero delle gare rinviate.

Ancora nessuna ufficialità in merito. Qualora la proposta venisse accettata, si giocherebbero le altre partite tra il 7 e l’8 marzo, con il Derby d’Italia nel posticipo di lunedì, , giorno in cui termineranno le restrizioni per i residenti in Lombardia. In questo caso, se la Lega dovesse confermare mercoledì, il campionato slitterebbe di una giornata.