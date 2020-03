Zazzaroni: «L’Inter si è rifiutata di scendere in campo? Ci mancherebbe»

Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, ha parlato del caos rinvii in Serie A tra mille polemiche

Nel suo editoriale su Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha espresso le sue perplessità sui rinvii della 26ª giornata di Serie A.

RINVII – «Mi chiedo cosa o chi abbia indotto Dal Pino e De Siervo a tornare all’ultimo momento su una decisione già presa e condivisa da tutti in un weekend in cui, per inciso, la B ha completato l’intero programma e la C si è rimessa a giocare: dubito che i virologi del Sacco o dello Spallanzani abbiano garantito a Balata e Ghirelli che in B e in C il virus non avrebbe attecchito».

JUVE INTER – «L’Inter si è rifiutata di scendere in campo? E ci mancherebbe: il lunedì a porte semi-aperte (sarebbero stati esclusi i residenti di Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna) avrebbe garantito a una Juve non al massimo la “bolgia” (spinta) spesso invocata da Conte nelle stagioni torinesi e costretto i nerazzurri a riposare un giorno in meno in vista del ritorno di coppa Italia col Napoli».