Riparte il calcio internazionale: oggi tutte le big in campo

Dopo la pausa riparte anche il calcio internazionale: tutte le big europee oggi in campo. Premier, Liga, Ligue 1, Bundes: riparte lo show

Due settimane di pausa che, sommate all’estate appena trascorsa, sono sembrate infinite. Finalmente domani riparte il grande calcio non solo in Italia, ma anche in ambito internazionale. Tutte le grandi big europee scenderanno oggi nei rispettivi campi da gioco. Premier, Liga, Ligue 1, Bundesliga, si riparte a pieno regime.

Liverpool e Manchester City continueranno la loro battaglia a distanza, in Germania il Bayern Monaco sfiderà il Lipsia in trasferta per provare a guadagnare la testa della classifica. Real e Barcellona, in Spagna, entrambi in campo contro Levante e Valencia. Al contempo il Psg, con un Icardi probabilmente titolare, sfiderà lo Strasburgo in terra francese.