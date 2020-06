Ripresa Champions League, idea gare uniche a Lisbona. Si attende la decisione del comitato esecutivo UEFA in programma il 17

Il Covid-19 ha cambiato totalmente il modo di intendere il calcio. Cambia anche la Champions League, anche se manca l’ufficialità da parte del comitato esecutivo UEFA in programma il 17.

L’obiettivo – si legge sull’edizione odierna di Tuttosport – è quella di comprimere le gare e trasformare i quarti di finale in gara unica, così come le semifinali. Il tutto si trasferirà in Portogallo, a Lisbona. La finale si terrà il 22 agosto, sempre nella città lusitana.