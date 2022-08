Riqui Puig accusa Xavi: «Una delusione totale. Io a Barcellona e gli altri...»

Riqui Puig non si spreca in frecciatine all’indirizzo di Xavi. Le dichiarazioni dell’ex centrocampista del Barcellona

Ai microfoni di Fox Deporte, Riqui Puig è tornato sul suo addio al Barcellona, lanciando più di una frecciatina verso Xavi.

LE PAROLE – «È stata una delusione totale, e ancora di più dopo questi sette anni. Sono rimasto a Barcellona mentre tutti i miei compagni di squadra erano a Los Angeles a giocare. Mi ha fatto molto male. La pressione sui giocatori? Si può sicuramente agire in un altro modo. Ma devo ringraziare il Barcellona perché grazie a loro sono quello che sono, anche se non ho mai avuto un allenatore che si fidasse pienamente di me. Da giocatore puoi perdere fiducia ma non puoi mai perdere continuità».