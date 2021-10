Risultati e classifiche Champions League LIVE: tutti gli aggiornamenti della terza giornata. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla terza giornata di Champions League che si svolgerà tra martedì 19 e mercoledì 20 ottobre: risultati, classifiche e i marcatori delle partite. Ad aprire le danze sarà il Manchester City che nella trasferta fiamminga con il Brugge non può abbassare la guardia. In serata, match determinanti per Inter e Milan che, al cospetto di Sheriff e Porto, rischiano già di salutare la compagnia in caso di risultato negativo. Mercoledì invece doppia trasferta per le italiane: la Juventus sul campo dello Zenit per confermare il primato, l’Atalanta a Old Trafford per sognare un’altra magica notte europea.

GIRONE A

Brugge-Manchester City 0-1 (30′ Cancelo) LIVE

Paris Saint Germain-Lipsia ore 21.00

Classifica: Paris Saint Germain 4, Brugge 4, Manchester City 3, Lipsia 0

GIRONE B

Porto-Milan ore 21.00

Atletico Madrid-Liverpool ore 21.00

Classifica: Liverpool 6, Atletico Madrid 4, Porto 1, Milan 0

GIRONE C

Besiktas-Sporting Lisbona 1-2 (15′ Coaetes, 24′ Laryn, 27′ Coates) LIVE

Ajax-Borussia Dortmund ore 21.00

Classifica: Ajax 6, Borussia Dortmund 6, Sporting Lisbona 0, Besiktas 0

GIRONE D

Inter-Sheriff ore 21.00

Shakhtar Donetsk-Real Madrid ore 21.00

Classifica: Sheriff 6, Real Madrid 3, Inter 1, Shaktar Donetsk 1

GIRONE E

Barcellona-Dinamo Kiev 19/10 ore 18.45

Benfica-Bayern Monaco 19/10 ore 21.00

Classifica: Bayern Monaco 6, Benfica 4, Dinamo Kiev 1, Barcellona 0

GIRONE F

Young Boys-Villarreal 19/10 ore 21.00

Manchester Utd-Atalanta 19/10 ore 21.00

Classifica: Atalanta 4, Young Boys 3, Manchester United 3, Villarreal 1

GIRONE G

Salisburgo-Wolfsburg 19/10 ore 21.00

Lille-Siviglia 19/10 ore 21.00

Classifica: Salisburgo 4, Wolfsburg 2, Siviglia 2, Lille 1,

GIRONE H

Chelsea-Malmoe 19/10 ore 21.00

Zenit-Juventus 19/10 ore 21.00

Classifica: Juventus 6, Chelsea 3, Zenit 3, Malmoe 0