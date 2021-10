Risultati e classifica Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della decima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla decima giornata di Serie A che si svolgerà tra martedì 26 e giovedì 28 ottobre: i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Il turno infrasettimanale scatta con il doppio anticipo marittimo in chiave salvezza di La Spezia e Venezia. In serata tocca invece al Milan tentare di allungare in vetta al cospetto dell’ostico Torino di Juric. Piatto ricco di mercoledì: in fascia preserale la Juve ospita il Sassuolo, mentre l’Atalanta fa visita alla Samp, mentre in prima serata trasferte per Inter e Roma, sfida stuzzicante tra Lazio e Fiorentina. Si chiude la giornata con il match del Maradona che giovedì ospiterà il Bologna di Mihajlovic.

Martedì 26 ottobre

Spezia-Genoa 0-0 LIVE

Venezia-Salernitana 1-0 LIVE (13′ Aramu)

Milan-Torino ore 20.45

Mercoledì 27 ottobre

Juventus-Sassuolo ore 18.30

Sampdoria-Atalanta ore 18.30

Udinese-Hellas Verona ore 18.30

Cagliari-Roma ore 20.45

Empoli-Inter ore 20.45

Lazio-Fiorentina ore 20.45

Giovedì 28 ottobre

Napoli-Bologna ore 20.45

CLASSIFICA

Napoli 25

Milan 25

Inter 18

Roma 16

Fiorentina 15

Atalanta 15

Juventus 15

Lazio 14

Bologna 12

Empoli 12

Verona 11

Sassuolo 11

Torino 11

Udinese 10

Sampdoria 9

Venezia 8

Spezia 7

Cagliari 6

Genoa 6

Salernitana 4