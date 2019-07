Ritiri squadre Serie A, oggi il ritrovo del Sassuolo. Mancavano solo loro

Ritiri squadre Serie A, all’appello mancava solo il Sassuolo. I ragazzi di De Zerbi si radunano oggi, poi il 14 la partenza per Vipiteno

Settimane di preparazione per le squadre di Serie A, alle prese con i rispettivi ritiri per arrivare pronti alla nuova stagione. I club si sono radunati in determinate date in base alle loro esigenze, ma ormai tutti sono già a lavoro. Tutti tranne il Sassuolo. I ragazzi di De Zerbi hanno goduto di qualche giorno di vacanza in più e si ritroveranno oggi.

Il tempo di radunare tutti, svolgere le visite mediche e tra due giorni è previsto l’inizio del ritiro a Vipiteno, in provincia di Bolzano. Al suo secondo anno nella panchina neroverde, De Zerbi proverà ad alzare di più l’asticella. Dal lavoro estivo potrà certamente capire se l’idea iniziale è realizzabile.