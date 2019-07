Ritiro Atalanta, lavori in corso a Clusone: Gomez il più acclamato

Ritiro Atalanta, lavori in corso a Clusone: nella prima giornata in quota è stato capitan Gomez il più acclamato

Primo giorno di scuola per l’Atalanta, scesa ieri in campo a Clusone per iniziare a preparare una storica stagione. Quella che vedrà i nerazzurri di Gasperini affrontare la fase a gironi della Champions League.

Gli orobici hanno dunque ripreso l’attività in campo, davanti ad una bella cornice composta da numerosi tifosi sugli spalti. Il capitano Papu Gomez, ancora una volta, è stato il più acclamato dai supporter: innanzitutto a lui, i tifosi chiedono una stagione da straordinario protagonista.