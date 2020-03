Ritiro e titolo d’Argentina, la strana storia di Daniele De Rossi

La strana storia di Daniele De Rossi: saluta il calcio giocato e festeggia lo scudetto vinto col Boca Juniors

Ha salutato la Roma in estate tra le lacrime per sposare la causa Boca Juniors. Si parla ovviamente di Daniele De Rossi, che da ormai qualche mese ha dato ufficialmente il suo addio al calcio giocato dopo l’esperienza in Argentina.

Esperienza che, a conti fatti, gli è valsa uno scudetto. Il centrocampista romano ha disputato 5 presenze in stagione con gli Xeneizes (tra cui nel Superclasico col River) partecipando a tutti gli effetti al campionato vinto dal Boca.