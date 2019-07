Ritiro Juve, ecco quando si aggregheranno i Nazionali: sabato tocca a Ronaldo e Matuidi, poi i restanti sei

Secondo giorno di ritiro, alla Continassa, per l’inedita Juve di Sarri. Con l’ex manager del Chelsea che – attingendo alla formazione Under 23 – può contare su ben 33 elementi. Ma sono ancora otto quelli della prima squadra a mancare all’appello.

Primi ad aggregarsi, nella giornata di sabato, saranno Cristiano Ronaldo e Matuidi. A seguire, quindi, sarà il turno di chi in estate è stato impegnato con la propria Nazionale, a partire dagli azzurri. E quindi da Luca Pellegrini, reduce dal Mondiale Under 20, e da Kean, a sua volta in campo con l’Under 21. Infine, sarà la volta dei quattro moschettieri che hanno preso parte alla recente Coppa America: Bentancur, Cuadrado, Alex Sandro e Dybala saranno gli ultimi ad unirsi ai lavori.