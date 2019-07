Ritiro Spal, si parte con due nuovi innesti e la grana stadio: da questa mattina ferraresi agli ordini di Semplici

Pronti, via. La Spal riparte per affrontare la terza stagione di fila in Serie A. Un’annata scattata con la “grana Mazza“, dato che una parte dello stadio è stato posto sotto sequestro dalla Guardia di Finanza.

Questa mattina infatti, in ogni caso, la squadra inizierà ufficialmente la stagione agli ordini di mister Semplici. Tanta curiosità per vedere al lavoro i nuovi arrivati Berisha e Igor, ma anche il rientrante Moncini. Non ci saranno invece Antenucci e Costa, passati al Bari, e nemmeno Vitale, finito al Frosinone.