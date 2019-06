Ritiro Torino 2019, fissate le prime tre amichevoli estive dei granata nel corso del tradizionale pre-campionato a Bormio

Calendario definito, sentenze Uefa permettendo. Che il Torino, naturalmente, accoglierebbe di buon grado, nella flebile ma ancora legittima speranza di trovare posto nella prossima Europa League. Anche a costo di rivedere i piani sul ritiro estivo, per il settimo anno di fila in programma a Bormio.

Raduno in programma per l’11 luglio al Filadelfia, poi via in Alta Valtellina. Dove sono già stati pianificati tre test. Si parte il 20 contro la locale Bormiese come di consueto, quindi impegno per il 24 contro un avversario ancora da definire ed infine il 27 con la Pro Patria che milita in Serie C.